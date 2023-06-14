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Emine Aslı Üvez Meriç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Emine Aslı Üvez Meriç kiminle evli?

Emine Aslı Üvez Meriç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Emine Aslı Üvez Meriç kiminle evli?

Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan kolları sıvası ve atama işlemlerine başladı. Dün İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'i görevden alan Hafize Gaye Erkan bugün de Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğü'ne kurum içinden Emine Aslı Üvez Meriç'i atadı. Peki kimdir Emine Aslı Üvez Meriç, kaç yaşında, aslen nereli? Emine Aslı Üvez Meriç kiminle evli?

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Merkez Bankası'nın başına geçen Hafize Gaye Erkan görev değişikliklerine başladı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, kurum içi ilk atamaları gerçekleştirdi. Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğü'ne kurum içinden Emine Aslı Üvez Meriç'i atadı. Bu gelişme sonrasında Emine Aslı Üvez Meriç kimdir merak konusu oldu. Daha önce Merkez Bankası'nda İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde protokol müdürü olarak görev yapıyordu. Peki kimdir Emine Aslı Üvez Meriç, kaç yaşında, aslen nereli?

Emine Aslı Üvez Meriç kimdir?

Meriç daha öce İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde protokol müdürü olarak görev yapıyordu. Ayrıca bir dönem özel kalemde de görev aldı. Merkez Bankası Başkanı'nın yardımcılarını doğrudan Cumhurbaşkanı atıyor. Para Politikası Kurulu üyeleri de yine Cumhurbaşkanı onayı ile atanabiliyor. Başkan ise sadece genel müdür ve altındaki makamlarda değişiklik yapabiliyor.

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