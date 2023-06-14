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Dağdan gelen çamur 2 aracı böyle yuttu! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: Sürücü feci şekilde hayatını kaybetti!

DENİZLİ- Afyonkarahisar karayolunda 4 kişinin bulunduğu iki aracı yutan sel ve çamurun gelme anı ortaya çıktı. Görüntülerde süratle gelen selin bir aracı tamamen kapladığı diğerini ise etrafını doldurduğu anlar yer aldı.

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Afyonkarahisar-Denizli karayolu Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyünde meydana gelen olayda; sağanak yağış sonrası oluşan sel ile birlikte heyelan oldu. Tepelerden akan tonlarca toprak karayoluna indi.

Olayda heyelana yakalanan 20 AV 423 plakalı ve 20 H 9427 iki araç içindeki 4 kişi sıkıştı. 20 AV 423 plakalı araçtan sürücü Abdullah Batur (63) ve arkadaşı Mehmet Seçkin (52) kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

20 H 9427 plakalı araçta sıkışan sürücü Nevzat Emer hayatını kaybederken, yanında bulanan eşi Zuliye Emer ise yaralandı. Saatlerce süren çalışmaların ardından hurdaya dönen araçlar çıkarılırken, yol kısmı olarak trafiğe açıldı.

Felaketin boyutunu gözler önüne seren görüntü

Olayın ardından selin geldiği anlar bir tır sürücüsünün kamerasına yansıdı. Görüntülerde selin şiddetli bir şekilde gelme anı ve o esnada bir aracın tamamen yutulduğu, diğer aracın ise çamurun etrafını doldurduğu anlar yer aldı.

Felaketi gözler önüne seren bu görüntüler dehşeti yansıtırken, karayolunun Denizli istikametini tamamen kaplayan SEL o esnada yoldan geçen diğer sürücülere de korku dolu anlar yaşattı.

Bir diğer sürücüde o anları kayıt altına alarak uyarılarda bulundu.

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