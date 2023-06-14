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Bayram alışverişine gitmek için bindikleri araçta kardeşlerden biri can verdi

Bayram alışverişine gitmek için bindikleri araçta kardeşlerden biri can verdi

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada, bayram alışverişine giden kardeşlerden biri hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Düziçi Berke barajı Sabun çayı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şevket Gürz idaresindeki 80 DD 157 plakalı otomobil ile İbrahim Toz idaresindeki 80 DL 104 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunun kardeşlerden Mehmet (13) hayatını kaybetti, ağabeyleri Yasin Can (15) ve İsa Sarıoğlu (17) ile sürücü Gürz yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araç beklerken babalarının dayısıyla karşılaşmışlar

Otomobilde bulunan 3 kardeşin bayram alışverişi için Çitli köyünde araç beklerken babalarının dayısı olan Şevket Gürz ile karşılaşıp araçlarına bindikleri öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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