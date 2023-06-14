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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş enflasyon ve asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş enflasyon ve asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi gündemine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Şimşek'in adımlarını kabullendik" dedi ve asgari ücret için "Elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın ekonomi gündemine ilişkin mesajları dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hazine ve Maliye Bakanımızın adımlarını süratle, rahatlıkla Merkez Bankası'yla atmasını kabullendik. Enflasyonu tek haneye düşürme kararlılığımızı bildirdik.Asgari ücret noktasında kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat, huzurlu olsun. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak" dedi. Erdoğan şunları kaydetti:

-Bankacılık sektörümüz zaten güçlü. Bütün mesele finans yönetimini güçlü hale getirmek suretiyle bir defa enflasyondaki düşüşü de daha aşağı indirelim.

-Finans sektörümüzü güçlendirmenin gayreti içerisinde olacağız. Finans sektöründe kaynak arayışlarını devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz.

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