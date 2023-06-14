Bekir Bozdağ aslen nereli, kaç yaşında? Bekir Bozdağ babası kimdir?

AK Parti TBMMM Başkanlık Divanı üyelerini belirledi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu. Bu sıcak gelişme sonrasında Bekir Bozdağ'ın hayatı merak konusu oldu. AK Parti'nin değişmeyen isimlerinden biri olan Bekir Bozdağ 57 yaşında. Bekir Bozdağ aslen Yozgatlı. Mine Bozdağ ile evli olan Bekir Bozdağ'ın Alperen Bozdağ adında bir oğlu var. Peki kimdir Alperen Bozdağ?

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AK Parti TBMM Başkanlık Divan Üyelerini belirledi. TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ oldu. Bu gelişme sonrasında Bekir Bozdağ yeniden merak edildi. Bekir Bozdağ'ın biyografisi ve Ak Parti bünyesinde daha önce üstlendiği görevler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki kimdir Bekir Bozdağ, aslen nereli, kaç yaşında, eşi Mine Bozdağ ve oğlu Alperen Bozdağ kimdir?

AK Parti'nin değişmeyen yüzlerinden Bekir Bozdağ 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğdu. Baba adı Mehmet Duran, anne adı Nuriye'dir. Avukat; Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Serbest avukat olarak çalıştı.

İlkokul, orta okul ve lise eğitimini Yozgat'ta tamamlamasının ardından Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında yaptı. Bir süre kamu görevinde bulunduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.

1999’da Fazilet Partisi'den Akdağmadeni İlçe Belediye Başkan adayı oldu. AK Parti’nin kurulmasıyla birlikte 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Yozgat milletvekili oldu.

22, 23 ve 24. Dönemde Yozgat Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Adalet Komisyonu Üyeliği, 23. Dönemde AK Parti Grup Başkanvekilliği yaptı. 61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı, 61 ve 62. Hükümette Adalet Bakanlığı görevini üstlendi. AK Parti MKYK Üyesi, 64. Hükümette Adalet Bakanı oldu. 24 Temmuz 2017’de ise Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü oldu