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TUS sonuçları açıklandı mı, TUS sonuçları ÖSYM nereden bakılır? 2023 TUS 1. Dönem tercih sonucu sorgulama

TUS sonuçları açıklandı mı, TUS sonuçları ÖSYM nereden bakılır? 2023 TUS 1. Dönem tercih sonucu sorgulama

Binlerce aday, 2023 TUS 1. dönem tercih sonucu için ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklandı. Yerleştirme işleminde, 2023-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Peki TUS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023-TUS 1. Dönem tercih sonucu sorgulama ekranı...

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TUS tercih sonucu sorgulama ekranı, tercih sürecinin sona ermesiyle adaylar tarafından ilgi görüyor. Uzmanlık eğitimi almak isteyen doktor tercihlerini 1-8 Haziran tarihleri arasında tamamladı.  Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki TUS tercih sonuçları açıklandı mı, yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

TUS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili ayrıntılar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

TUS tercih sonuçları öğrenme

TUS tercih sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar TC kimlik numarası ve şifresi ile yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek.

TUS sınavı nedir kimler girebilir?

Tıpta uzmanlık eğitimi sınavı olarak tanımlanan sınava, tıp fakültesi eğitimini tamamlayan mezunların bir alanda uzmanlaşmak için girmeleri gerekir. Sınav ÖSYM tarafından yılda iki kez yapılır. Sınav da çıkan sorular mesleki bilgileri kapsar. TUS'a tıp bölümünden mezun olanlar ve tıp fakültesi öğrencileri katılabilir

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