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Astana'da dörtlü toplantı! Türkiye, Suriye, Rusya ve İran bir araya gelecek

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Astana'da dörtlü toplantı! Türkiye, Suriye, Rusya ve İran bir araya gelecek

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye, 21 Haziran’da Kazakistan’ın başkenti Astana’da bakan yardımcıları düzeyinde bir araya gelecek.

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Türkiye, Rusya, İran ve Suriye, Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya geliyor. Rus medyası, Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilecek toplantının 21 Haziran Çarşamba günü yapılacağını duyurdu.

Toplantıda, 12 yıldır yaşanan iç savaşın ardından Suriye’nin geleceği masaya yatırılacak.

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanları, 10 Mayıs’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmiş, toplantıda Rusya, toplantıya katılan ülkelerin bakan yardımcılarının Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkileri ilerletmek için bir yol haritası belirlemekle görevlendirileceğini açıklamıştı.

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