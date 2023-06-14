BIST 5.446
DOLAR 23,58
EURO 25,47
ALTIN 1.476,56
HABER /  SPOR

Beşiktaş, Kosova'daki 17 yaş altı futbol turnuvasında mücadele ediyor

Beşiktaş, Kosova'daki 17 yaş altı futbol turnuvasında mücadele ediyor

Kosova'nın başkenti Priştine'de, 2 Korriku takımının organizasyonuyla düzenlenen 17 yaş altı uluslararası futbol turnuvasının açılışı yapıldı.

Abone ol

Açılış törenine Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Futbol Federasyonu (FFK) Başkanı Agim Ademi, Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, 2 Korriku Başkanı Rexhep Baholli ile sporseverler katıldı.

Mehmet Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Korriku takımıyla kardeş kulüp olarak ortak altyapı iş birlikleri yaptıklarını söyledi.

Balkanları futbolcu kaynağı olarak gördüklerini belirten Ekşi, "Burada biliyoruz ki Avrupa'nın ve dünyanın en iyi oyuncuları çıkıyor, kaynak çok yüksek burada. Dolayısıyla iş birliği ve iletişimi sağlayarak, değerli oyuncuları da alıp takımımıza katmak gibi bir amacımız da var." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Sabri Tunç Angılı ise turnuvaya Beşiktaş'ın da katılması nedeniyle mutlu olduğunu aktararak, "Bu tip etkinlikler sadece spordan, futboldan ibaret olmuyor, aramızdaki dostluğu da pekiştiriyor." dedi.

Kosova, Türkiye, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'tan 8 futbol takımının mücadele edeceği turnuva, 18 Haziran Pazar günü sona erecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Ege'nin 100 büyük firma sıralamasında ilk üç değişmedi
Ege'nin 100 büyük firma sıralamasında ilk üç değişmedi
Kazakistan’da internette yanlış bilgi yayanlara para cezası verilecek
Kazakistan’da internette yanlış bilgi yayanlara para cezası verilecek
Şap hastalığı nedeniyle kurbanlık hayvan pazarı açılmayacak
Şap hastalığı nedeniyle kurbanlık hayvan pazarı açılmayacak
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Gaziantep'teki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı: 150 TL için pompalı tüfekle öldürüldü!
Gaziantep'teki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı: 150 TL için pompalı tüfekle öldürüldü!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Çağlar Söyüncü milli takım kadrosundan çıkartıldı
Çağlar Söyüncü milli takım kadrosundan çıkartıldı
Somer Şef neden yok, Masterchef'ten ayrıldı mı? Somer Sivrioğlu'na ne oldu?
Somer Şef neden yok, Masterchef'ten ayrıldı mı? Somer Sivrioğlu'na ne oldu?
İsmail Saymaz’dan Eda Ece’ye tepki: Bıktık artık bu zevzekliklerden!
İsmail Saymaz’dan Eda Ece’ye tepki: Bıktık artık bu zevzekliklerden!
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Temel Karamollaoğlu "Müjde mi yoksa başarısızlık mı" diye sordu
Temel Karamollaoğlu "Müjde mi yoksa başarısızlık mı" diye sordu
Koyunhisar Savaşı tarihteki önemi, ne zaman yapıldı? Koyunhisar Savaşı kimler arasında yapıldı?
Koyunhisar Savaşı tarihteki önemi, ne zaman yapıldı? Koyunhisar Savaşı kimler arasında yapıldı?