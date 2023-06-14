Beşiktaş, Kosova'daki 17 yaş altı futbol turnuvasında mücadele ediyor

Kosova'nın başkenti Priştine'de, 2 Korriku takımının organizasyonuyla düzenlenen 17 yaş altı uluslararası futbol turnuvasının açılışı yapıldı.

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Açılış törenine Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Futbol Federasyonu (FFK) Başkanı Agim Ademi, Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, 2 Korriku Başkanı Rexhep Baholli ile sporseverler katıldı.

Mehmet Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Korriku takımıyla kardeş kulüp olarak ortak altyapı iş birlikleri yaptıklarını söyledi.

Balkanları futbolcu kaynağı olarak gördüklerini belirten Ekşi, "Burada biliyoruz ki Avrupa'nın ve dünyanın en iyi oyuncuları çıkıyor, kaynak çok yüksek burada. Dolayısıyla iş birliği ve iletişimi sağlayarak, değerli oyuncuları da alıp takımımıza katmak gibi bir amacımız da var." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Sabri Tunç Angılı ise turnuvaya Beşiktaş'ın da katılması nedeniyle mutlu olduğunu aktararak, "Bu tip etkinlikler sadece spordan, futboldan ibaret olmuyor, aramızdaki dostluğu da pekiştiriyor." dedi.

Kosova, Türkiye, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'tan 8 futbol takımının mücadele edeceği turnuva, 18 Haziran Pazar günü sona erecek.