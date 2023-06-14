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Temel Karamollaoğlu "Müjde mi yoksa başarısızlık mı" diye sordu

Temel Karamollaoğlu "Müjde mi yoksa başarısızlık mı" diye sordu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, mevcut asgari ücretin 360 dolara gerilediğini belirterek, "Bugünkü kurla sadece yılbaşındaki 455 dolar seviyesini bulabilmek için net asgari ücretin 11 bin lira civarında olması gerekiyor. 6 ay önceki rakamı, 6 ay sonra yeniden vaat etmek büyük bir müjde midir, büyük bir başarısızlık mı sorgulanması gerekir diye düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, peş peşe gelen zamlar, asgari ücret görüşmeleri, fahiş kira zamları, kur yükselişleri gibi çözüm bekleyen birçok konunun olduğunu ifade etti.

Asgari ücret görüşmelerinin başladığını hatırlatan Karamollaoğlu, "Şu anda net asgari ücret 8 bin 500 lira. TÜRK-İŞ'in yıllardır düzenli olarak açıkladığı ve son olarak mayıs ayı içinde paylaştıkları verilere bakıldığında, açlık sınırı 10 bin 360 liraya, yoksulluk sınırı 33 bin 750 liraya, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 13 bin 440 liraya yükselmiş durumda." diye konuştu.

"6 ay önceki rakamı, 6 ay sonra yeniden vaat etmek büyük bir müjde midir"

Asgari ücretin bu yılın başında 455 dolara tekabül ettiğini, bu tutarın bugünlerde 360 dolar seviyelerine kadar gerilediğini belirten Karamollaoğlu, "Milyonlarca insanımızın cebinden bu 100 doları kim aldı sorusunun cevabını tam olarak kimse açıklamak istemiyor. Bugünkü kurla sadece yılbaşındaki 455 dolar seviyesini bulabilmek için net asgari ücretin 11 bin lira civarında olması gerekiyor. 6 ay önceki rakamı, 6 ay sonra yeniden vaat etmek büyük bir müjde midir, büyük bir başarısızlık mı sorgulanması gerekir diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, İsveç Yüksek Mahkemesinin, Kur'an-ı Kerim'i yakma yasağının kaldırılmasını onamasına da tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Bunlarda insanlık yok, insaf yok, adalet mefhumu hiç yok. Şimdi İsveç'in NATO'ya dahil edilip edilmemesi gündemde. Birtakım adımlar attıkları için özellikle terörle ilgili, ülkemiz yumuşak temayül içine girdi gibi gözüküyor. Öyle bir karar değişmeden İsveç'in NATO kapsamında bir görev almasına kesinlikle biz izin vermemeliyiz, buna rıza göstermemeliyiz. Kimse bundan bahsetmiyor. Özellikle iktidar yanlısı televizyonlara bakın, gazetelere bakın, böyle bir haber yok. Sanki böyle bir şey olmamış. Biz buna rıza gösteremeyiz. Biz, bütün dünyada sadece bizim inancımıza değil, bütün özellikle semavi dinlere karşı kimsenin saygısızlık göstermesine rıza göstermeyiz."

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