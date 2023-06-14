Mina Bilişik kimdir, kaç yaşında? Mehmet Şef'in gelini oğlu Emre'nin eşi kimdir?

Masterchef'in duayen juri üyesi ünlü şef Mehmet Yalçınkaya büyük oğlu Emre Yalçınkaya'yı evlendirdi. Düğüne birçok ünlü isim katıldı. Hem oğlu hem de gelini ile karşılıklı göbek atan Mehmet Şef'in gelini Mina Bilişik merak konusu oldu. Peki Mina Bilişik kimdir, kaç yaşında? Emre Yalçınkaya'nın eşi ne iş yapıyor?

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Mehmet Yalçınkaya'nın büyük oğlu Emre Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde muradına erdi ve uzun süredir birlikte olduğu güzellik uzmanı Mina Bilişik ile evlendi. Peki Mehmet Şef'in eşi oğlu Emre ile evlenen Mina Bilişik kimdir, yaşı kaç?

Masterchef'in duayen juri üyesi ünlü şef Mehmet Yalçınkaya büyük oğlu Emre Yalçınkaya'yı evlendirdi. Düğüne birçok ünlü isim katıldı. Hem oğlu hem de gelini ile karşılıklı göbek atan Mehmet Şef'in gelini Mina Bilişik merak konusu oldu. Peki Mina Bilişik kimdir, kaç yaşında? Emre Yalçınkaya'nın eşi ne iş yapıyor?

Mina Bilişik kimdir?

İnstagram hesabını aktif kullanan Mina Bilişik'in şu anda 2.149 takipçisi var. İnstagram profilinde sahibi olduğu güzellik merkezinin tanıtımı da yapan Mina Bilişik'in yaşı hakkında bir bilgi yok. Sık sık paylaşım yapan Mina Bilişik'in en çok beğeni alan pozları ile Emre Yalçınkaya ile olan paylaşımları...

Aslen Bolulu olan Mehmet Şef 49 yaşında. Özel hayatı ile de merak edilen Mehmet Yalçınkaya evli, fakat eşi ekranlarda olmayı sevmeyen biri, tek kare fotoğtafları bile yok.

Emre Yalçınkaya kimdir, ne iş yapıyor

Mehmet Yalçınkaya'nın en büyük çocuğu. 25 Ekim 1995 doğumlu olan Emre Yalçınkaya akrep burcu. Kendisini eğlenceli ve zıpır olarak tanıtıyor. Konuşkan ve girişken olduğunu söyleyen Emre, zor sinirlenirmiş fakat sinirlendiğinde ise kendisini tutamazmış...

Ayrıca arkadaş çevresinde dakikliği ve rahat tavırlarıyla biliniyor. Ayrıca kendisi Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde eğitim alan Emre, sonrasında babasının izinden gitmeye karar verdi.