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Kurban Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Kurban Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

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Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yap-işlet-devret projeleri hariç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yayımlanan kararda 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar devam edecek.

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