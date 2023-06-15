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Rusya'dan Türkiye mesajı geldi! İlişkilerimiz devam edecek

Rusya'dan Türkiye mesajı geldi! İlişkilerimiz devam edecek

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Türkiye ile ticari ilişkilere oldukça önem verdiklerini belirterek, "Türkiye ile yakın ilişiklere sahibiz ve gelecekte de bu ilişkinin devam edeceğinden eminim." açıklamasında bulundu.

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Türkiye ile Rusya, bazı meselelerde anlaşmazlık içerisinde olsa da küresel meydan okumalara karşı stratejik, askeri ve ekonomik işbirliğini sıkı tutuyor. Bu kapsamda Rusya'dan dayanışma içeren mesaj geldi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında sorusunu yanıtladı.

"Ekonomik kısıtlamalarda Türkiye'nin ne kadar mücadeleci olduğunu gördük"

Türkiye’nin, Rusya’nın ticari ve ekonomik ortağı olduğunu vurgulayan Siluanov, "Sadece ülkemize değil tüm dünyada uygulanan ekonomik kısıtlamalarda Türkiye'nin ne kadar mücadeleci olduğunu gördük." diye konuştu.

"Gelecekte de bu ilişkinin devam edeceğinden eminim"

Rusya ile Türkiye ile ilişkilerin iyi bir düzeyde devam etmesini beklediğini anlatan Siluanov, "Türkiye ile yakın ilişiklere sahibiz ve gelecekte de bu ilişkinin devam edeceğinden eminim." ifadesini kullandı.

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