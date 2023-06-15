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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL, 110 euro ve 800 dolar para, 3 adet tabanca, 41 adet dolu fişek, 4 adet pompalı tüfek ve 54 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

Olayla ilgili 14 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, O.Y., T.Y., K.Y., B.A., D.A., A.E., A.B., E. K., M İ, Ç.C. ve S.C. isimli şahıslar bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren D.A., A.B., Ç.C. ve E.K. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.Y., T.Y., K.Y., B.A. ve M.İ. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, A.E. ve S.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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