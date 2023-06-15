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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni 'formül' sundu! Bakan Mehmet Özhaseki, yarın deprem bölgesine gidecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni 'formül' sundu! Bakan Mehmet Özhaseki, yarın deprem bölgesine gidecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yarın Malatya ve Kahramanmaraş'ı, 17 Haziran'da ise Hatay'ı ziyaret edecek. Bakan Özhaseki'nin dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, deprem konutlarının inşasını hızlandırılacak yeni formül sunduğu öğrenildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, göreve gelmesinin ardından ilk saha ziyaretini geçen hafta depremden etkilenen Adıyaman'a gerçekleştiren Özhaseki, kalıcı konutların bir an önce bitirilmesi için deprem bölgesindeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Özhaseki bu kapsamda bakanlık yetkilileriyle yarın Malatya ve Kahramanmaraş'a, 17 Haziran'da ise Hatay'a giderek, bir dizi inceleme ve ziyarette bulunacak.

Özhaseki yeni formülü Erdoğan’a sundu

Göreve atandığında deprem bölgesindeki çalışmalardan hiçbir zaman el çekilmeyeceği mesajını veren Özhaseki, "Deprem bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var, o formüller devreye girdiğinde depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede vereceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Mehmet Özhaseki, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a deprem konutlarının inşasını hızlandırılacak yeni formüle ilişkin bilgi verdi.

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