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Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletindeki çatışmalarda 100'ün üzerinde kişi öldü

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletindeki çatışmalarda 100'ün üzerinde kişi öldü

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletindeki çatışmalarda 100'ün üzerinde kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Grandi, "Kuzey Darfur'da yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplarda ve çevresinde çıkan şiddetli çatışmalarda 100'den fazla kişi öldü. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik korkunç cinsel şiddete ilişkin şok edici raporlar var." ifadelerini kullandı.

Grandi, tarafların "Sudan'ı yok eden" bu çatışmalara son vermedikçe durumun daha kötüye gideceğini belirtti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), iki yıl içsinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Doktorlar Sendikasından yapılan açıklamada, iki askeri gücün aralıksız çatıştığına işaret edilerek, 15 Nisan'dan beri çatışmalarda 958 sivilin hayatını kaybettiği, 4 bin 746 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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