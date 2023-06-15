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Konya’da başlayan karı-koca kavgası Antalya’da kaza ile son buldu! Kocasının elini ısırınca...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya’da başlayan karı-koca kavgası Antalya’da kaza ile son buldu! Kocasının elini ısırınca...

Konya’dan otomobille Antalya’ya gitmekte olan karı-koca arasında başlayan tartışma, kazayla son buldu. Çiftin tartışması, jandarmanın gelmesiyle son buldu. Aracı kullanan kadının kocasının elini ısırdığı, bu sırada kocanın da el frenini çekmesiyle kazanın gerçekleştiği belirtildi.

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Edinilen bilgiye göre, Antalya’da ikamet etmekte olan ve  Konya’ya giden G.S.I. isimli kadın ve eşi arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından çift, Antalya’daki evlerine gelmek üzere bir yakınlarının otomobilini alarak yola çıktı. Kadının kullandığı aracın yoldan çıkması sonucu kaza yaşandı.

Elini ısırınca el frenini çekti

Çift arasındaki tartışmanın Tekandız mevkiine geldiğinde had safhaya ulaştığı, erkeğin kadının kaza yapma ihtimaliyle direksiyonu tutmak istediği, bu sırada eşinin elini ısırması üzerine el frenini çektiği ve aracın dönerek yoldan çıktığı belirtildi.

Çift arasındaki tartışma olay yerine trafik ve jandarma ekiplerinin gelmesiyle son bulurken, çifti görüntü alan basın mensubunu da tehdit ederek görüntü almasını engellemeye çalıştı.

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