Gerçekten pes! Yol vermeyip ambulansı durdurdu, 'hasta mı var' diye sordu

TUZLA'da bir otomobil sürücüsü ambulansa yol vermeyerek sağlık çalışanlarıyla tartıştı. Sürücünün 'hasta mı var' sorusu üzerine sağlık çalışanları ambulansın yan kapısını açarak içeride hasta olduğunu söyleyince sürücü aracına binip uzaklaştı.

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Olay sabah saatlerinde Tuzla'da yaşandı. İddiaya göre siren çalarak caddede ilerleyen ambulansa yol vermeyen bir otomobil sürücüsü, ambulansın önünü kesmeye çalışarak durdurdu.

Sürücü durdurduğu ambulanstaki sağlık çalışanları ile tartıştı. Otomobil sürücüsü ambulansta hasta olup olmadığını sordu.

Ambulansın yan kapısını açan sağlık çalışanları ise sürücüye ambulansta hastanın olduğunu söyledi. Sürücü bunun üzerine otomobiline binerken, ambulans ise yoluna devam etti.