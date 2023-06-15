BIST 5.396
DOLAR 23,67
EURO 25,77
ALTIN 1.467,46
HABER /  SPOR

Wimbledon'ın toplam para ödülü rekor seviyede: 44,7 milyon sterlin!

Wimbledon'ın toplam para ödülü rekor seviyede: 44,7 milyon sterlin!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın toplam para ödülü, 44,7 milyon sterlinle organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Abone ol

Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tenis Kulübünden yapılan açıklamaya göre 2023'te dağıtılacak toplam para ödülü, geçen yıla kıyasla yüzde 11,2 oranında artarak 44,7 milyon sterline çıktı.

Çim kortta oynanan turnuvada tekler şampiyonları 2,35 milyon, finalistler ise 1,17 milyon sterlin para ödülü kazanacak.

Böylece finalist ve şampiyon tenisçilerin son yıllarda düşen para ödülü, pandemi öncesi 2019'daki seviyelere tekrar ulaşmış oldu.

Geçen yıl tek erkeklerde Sırp Novak Djokovic ve tek kadınlarda Kazak Elena Rybakina'nın zafere ulaştığı Wimbledon Tenis Turnuvası, bu sene 3-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ'da horoz dövüştüren 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza uygulandı
Tekirdağ'da horoz dövüştüren 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza uygulandı
Avrupa Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı
Avrupa Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Masterchef Onur Dursun kaç yaşında, kimdir? Masterchef Onur ne iş yapıyor?
Masterchef Onur Dursun kaç yaşında, kimdir? Masterchef Onur ne iş yapıyor?
Diyarbakır'da ortalık karıştı! Arazi kavgasında kan aktı 9 ölü var
Diyarbakır'da ortalık karıştı! Arazi kavgasında kan aktı 9 ölü var
İsviçre'de alçak pankart! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar, İsviçreli büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı!
İsviçre'de alçak pankart! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar, İsviçreli büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı!
Masterchef Hakan kimdir, yaşı kaç? Hakan Kanık Masterchef'te kaçıncı olmuştu, ne zaman yarıştı?
Masterchef Hakan kimdir, yaşı kaç? Hakan Kanık Masterchef'te kaçıncı olmuştu, ne zaman yarıştı?
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Filenin Sultanları bu kez kazanamadı
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Filenin Sultanları bu kez kazanamadı
Samsun'da 60 yaşındaki öğretmen 42. kez üniversite sınavına girecek
Samsun'da 60 yaşındaki öğretmen 42. kez üniversite sınavına girecek
Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu
Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu
Masterchef Kıvanç Karadeniz kaç yaşında, kimdir? Kıvanç Karadeniz nerede çalışıyor?
Masterchef Kıvanç Karadeniz kaç yaşında, kimdir? Kıvanç Karadeniz nerede çalışıyor?
Cumhuriyet gazetesi 5 ayda nasıl döndü? Gazete küpürleri ortaya çıktı
Cumhuriyet gazetesi 5 ayda nasıl döndü? Gazete küpürleri ortaya çıktı