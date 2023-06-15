Cumhuriyet gazetesi 5 ayda nasıl döndü? Gazete küpürleri ortaya çıktı

E Ticaret Yasası aleyhine haber yapılması için bir firmadan çikolata kutusunda, kayıt dışı para alındığı iddialarıyla sarsılan Cumhuriyet gazetesinin E-Ticaret yasasıyla ilgili 180 derecelik değişimini Faruk Bildirici, söz konusu gazetenin küpürleriyle gösterdi.

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Cumhuriyet gazetesi, e-ticaret firmasından Ocak 2023’te yürürlüğe giren e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları" iddiasıyla ilgili eleştirilerin odağında.

Cumhuriyet Gazetesi Vakfı, gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni (GYY) Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok hakkında, bir e-ticaret firmasından Ocak 2023’te yürürlüğe giren e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, sorumlu olanların gazeteden uzaklaştırılması isteğinin yerine getirilmediğini, vakıf yönetiminin bu etik yanlış konusunda ikiye bölündüğü ve “bu çirkinliğin savunulduğunu” ifade etti.

Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu'nun görevine son verildi.

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, suçlamaların odağındaki gazetede ilgili haberlerin nasıl ve ne zaman çıktığına dair süreci yazısında aktardı.

Cumhuriyet'teki ani tavır değişikliği

Söz konusu yasayı 3 Temmuz 2022’de “Kartlar yeniden dağıtılacak” başlığı ile destekleyen gazetenin Aralık 2022'den itibaren tavır değiştirdiğine dikkat çeken Bildirici, gazete küpürlerini de ekleyerek şu ifadelere yer verdi:

Suçlamadaki tarih ile çakışma

"İlginçtir, aniden yasa aleyhine Cumhuriyet’te Aralık ayı içerisinde tam altı haber yayımlanıyor. Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Turan Karakaş’ın, bir e-ticaret firmasından e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında kayıt dışı para aldıkları iddiasıyla savcılığa yaptığı başvuruda da suç tarihi olarak 5 Aralık’a işaret ediliyor!

Bu tarihte yasaya karşı kamuoyu baskısı oluşturulması için “iki büyük çikolata kutusu içerisinde kayıt dışı olarak 500 bin lira alındığı öne sürülen suç duyurusunda” adı belirtilmeyen e-ticaret firmasının “haberleri yeterli görmediği” ve bu yüzden başka para vermediği de iddia ediliyor. Gerçekten de Cumhuriyet’te yayımlanan altı haberin hiçbiri birinci sayfaya çıkarılmamış, çoğu ekonomi ve iç sayfalarda aralara sıkıştırılmış küçük haberler.

Eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok’un suçlandığı bu olaydan Vakıf Başkanı Alev Coşkun’un da haberdar olduğu belirtilen suç duyurusu kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla noktalandı."

Cumhuriyet soruları yanıtlamalı

Cumhuriyet yönetiminin “Saldırı altındayız” savunmasını geçiştirme olarak niteleyen Bildirici, ortaya çıkan sorulara tatmin edici cevaplar verilmesi gerektiğini yazdı.

"Cumhuriyet’in üzerine düşen gölgeyi kaldırmak için yanıtlanması gerektiğine inandığım soruları sıralayayım" diyen Bildirici, soruları paylaştı:

1- E-ticaret şirketinden yeni çıkan yasa aleyhine haber yapmak için 500 bin lira alındı mı?

2- Bu konuda gazete içinde inceleme başlatıldı mı; başlatıldıysa sonucunda nasıl bir işlem yapıldı?

3- Kamu yararı yerine piyasada tekel konumunda olan bir e-ticaret şirketinin çıkarlarını koruyan haberler yayımlamak gazetecilik etiğine ve Cumhuriyet’in ilkelerine aykırı değil mi?

4- Temmuz 2022’de ilk çıktığında yasaya destek veren Cumhuriyet, neden Aralık 2022’de tam tersi bir tutum alarak yasa aleyhine tam altı haber yayımladı?

5- Yasayı destekleyen ilk haberde mesleki kodlara uygun olarak karşı görüşe de yer verilirken, Aralık 2022’deki altı haberde de sadece yasa aleyhine görüşlerin kamuoyuna yansıtılması etik açıdan sorunlu bir tutum değil mi?

6- Neden bu haberlerde yasal düzenlemeye şirketler değil de yasanın asıl muhatapları olan tekelleşmenin önlenmesi ve tüketiciler açısından bakılmadı?