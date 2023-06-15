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Kadın hastalıkları uzmanından yaz için enfeksiyon uyarısı!

Kadın hastalıkları uzmanından yaz için enfeksiyon uyarısı!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İsmail Evren, yaz mevsiminde genital enfeksiyonlara karşı uyardı.

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Terin birikmesi ve uzun süre cilt üzerinde kalmasının mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam oluşturduğunu belirten Op. Dr. İsmail Evren, “Genital bölge, ter bezlerinin yoğun olduğu bir alandır ve yazın aşırı terleme bu bölgede daha fazla olabilir. Terin birikmesi, nemli bir ortam oluşturarak genital floranın dengesini bozabilir ve enfeksiyonlara yol açabilir. Genital enfeksiyonlar, kadınların en sık karşılaştığı rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Genitalde doğal olarak bulunan bakteriler, mantarlar, virüsler ve diğer mikroorganizmalar, genital bölgenin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Genital flora denilen bu sistem, zararlı mikroorganizmaların ortaya çıkmasıyla bozuluyor ve bu durum beraberinde enfeksiyonlara neden oluyor” dedi.

“Sulu ortamlar mikroorganizmaların yayılmasına neden olabilir”

Dr. Evren, tatillerde havuz ve deniz kullanımının da enfeksiyon oluşumunu kolaylaştırdığını belirtti. Sulu ortamların mikroorganizmaların büyümesi ve yayılması için uygun alan sağladığını ifade eden Dr. Evren, “Özellikle havuz suyu hijyenik değil ve dezenfeksiyona dikkat edilmiyorsa, deniz suyunun da kirli ve mikrobik olması durumunda bu enfeksiyonlarda daha da sık artışlar olacaktır” açıklamasında bulundu.

Genital enfeksiyona karşı öneriler

Op. Dr. İsmail Evren, birçok kadının karşı karşıya kaldığı genital enfeksiyon sorununa ilişkin tavsiyelerde bulundu. Tatil döneminde yüzülecek havuz ve denizin hijyenik olduğundan emin olunması gerektiğini belirten Evren, “Temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş bir havuz veya deniz suyu, mikroorganizma bulaşma riskini azaltacaktır” diye konuştu.
Evren, ıslak mayo ve bikini kullanımına ilişkin de önerilerde bulundu. Sudan çıkar çıkmaz ıslak giysilerin çıkarılması gerektiğini anlatan Evren, “Hemen temiz ve kuru iç çamaşırı giyin. Islak mayo veya bikiniyle uzun süre kalmanız, nemli bir ortamda mikroorganizmaların üremesine yol açabilir” bilgisini paylaştı.

Op. Dr. İsmail Evren, enfeksiyonlardan korunmak için havuz ve denizden çıktıktan sonra mümkünse hemen duş almanın potansiyel mikroplardan vücudu koruyacağını anlattı.

“pH dengesini bozmayan ürünleri tercih edin”

Evren, idrar yapma sıklığının artmasının da genital bölgedeki mikroorganizmaların uzaklaştırılmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Bol su tüketilmesi önerisinde bulunan Evren, genital pH dengesinin korunmasının da enfeksiyon riskini azalttığını belirterek, “Parfümlü sabunlar, duş jelleri veya temizlik ürünleri gibi irritan maddeleri içermeyen, vajina pH dengesini bozmayan ürünleri tercih edin” açıklamasında bulundu.

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