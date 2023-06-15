Erdoğan faiz artışına nasıl ikna oldu? Satır aralarını okuyan Alaattin Aktaş paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizle ilgili açıklamaları değerlendiren Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, "Erdoğan’ın söylediği açık: “Ben faize hala karşıyım karşı olmaya ama bu aşamada başka çare kalmadı ve faiz artırımına gideceğiz..." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan ziyaretleri sonrasına Türkiye’ye dönüşte uçakta yaptığı açıklamada faiz konusunda şunları söyledi:

“Bazı arkadaşlar ‘Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor’ yanılgısının içine düşmesin. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası ile atmasını kabullendik, hayırlı olsun dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik."

Faiz artışına karşı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer yandan faiz konusunda Mehmet Şimşek'i destekleyeceğini söyledi Peki Erdoğan, bu sözleriyle ne demek istedi.

Ekonomim gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Erdoğan'ın faize ilişkin gerçeği bir anlamda açıkladı yorumunu yaptı. Aktaş, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Erdoğan’ın söylediği açık: “Ben faize hala karşıyım karşı olmaya ama bu aşamada başka çare kalmadı ve faiz artırımına gideceğiz...”

Erdoğan nasıl ikna oldu?

Mehmet Şimşek’in uzun süren uğraşlardan ve defalarca davet edildikten sonra sonra kabinede görev almayı kabul etmesi, zaten ısrarla dile getirdiği dönüşümlerin yapılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikna olduğunu gösteriyordu. Bu konudaki detaylar geçtiğimiz günlerde Middle East Eye adlı internet sitesinde yer aldı.

Aile fertlerinden devreye girenler oldu

Öyle ki Erdoğan'ı faiz konusunda ikna edebilmek için aile fertlerinden devreye girenler bile olmuştu.

Sonrası malum... Mehmet Şimşek kendisine bir hareket alanı sağlanacağını gördü, bazı şeyleri değiştirebileceğine kanaat getirdi ve görevi kabul etti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da uçakta yaptığı açıklamada her ne kadar hala faize karşı olduğunu dile getirmişse de bir faiz artışının başlayacağını resmen ilan etmiş oldu.

Akıllara hemen daha seçim öncesi söylenen “Faiz artırılmayacak” söylemleri, yine sürekli tekrarlanan “Nas” gelecektir. Gelsin!

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Daha geri gidenler 2021’in eylülünde başlatılan faiz indirimi ve tırmanan kur, tırmanan enflasyon, tırmanan yoksulluk gibi sorunları da hatırlayacaktır. O zamanki kararın hata olmadığını ve bilinçli bir tercih sonucu o düzenlemelerin yapıldığını, bu sayede ekonomide çarkların iyi kötü dönmesinin sağlanıp mayıs seçimlerinin kazanıldığını unutmamak gerekir."