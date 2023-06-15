Hakan Fidan'dan Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü kutlaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü ve Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümünü kutladı.Abone ol
Fidan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün hem Can Azerbaycan’ın Milli Kurtuluş Günü hem aramızdaki doğal ittifakı daha da güçlü kılan Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümü. Kutlu olsun. Acımızın ve sevincimizin her daim bir olduğu Azerbaycanlı kardeşlerimizle 'Tek millet, iki devletiz." ifadelerini kullandı.
Bugün hem #CanAzerbaycan’ın Milli Kurtuluş Günü hem aramızdaki doğal ittifakı daha da güçlü kılan “Şuşa Beyannamesi”nin yıl dönümü. Kutlu olsun!— Hakan Fidan (@HakanFidan) June 15, 2023
Acımızın ve sevincimizin her daim bir olduğu Azerbaycanlı kardeşlerimizle #TekMilletİkiDevletiz.🇹🇷🇦🇿@Bayramov_Jeyhun pic.twitter.com/ZnZhkuJmkc