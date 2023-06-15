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Almanya'da tarımda üretici fiyatları 2 yıl sonra ilk kez düştü

Almanya'da tarımda üretici fiyatları 2 yıl sonra ilk kez düştü

Almanya'da tarım-ÜFE, nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 ve aylık bazda yüzde 2,3 düştü

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), nisan ayına ilişkin Tarım-ÜFE sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Almanya'da tarım ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (tarım-ÜFE), nisanda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 azaldı. Endekste aylık bazdaki düşüş de yüzde 2,3 oldu. Böylece tarımda üretici fiyatları 2 yıldan uzun bir süredir ilk kez düştü.

Destatis açıklamasında, fiyat düşüşünün nedeninin "özellikle bir önceki yıl çok yüksek fiyat seviyesinden kaynaklanan baz etkisi" olduğu belirtilerek, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra Nisan 2022'de tarımda üretici fiyatlarının yüzde 40 arttığı bildirildi.

Nisanda bitkisel ürün fiyatlarının yıllık bazda yüzde 20 düşerken, hayvansal ürün fiyatlarının yüzde 3,9 arttığı aktarılan açıklamada, bitkisel ürün fiyatlarındaki artışın temel nedeninin tahıl fiyatlarındaki düşüş olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Nisan 2023'te tahıl fiyatlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 daha düşük olduğu belirtildi.

Patates fiyatlarında yıllık bazda yüzde 36,7 artış olurken, meyve fiyatlarında yüzde 4,2 düşüş görüldüğü aktarılan açıklamada, nisanda süt fiyatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 daha ucuz, tavuk fiyatının ise yüzde 14,6 daha pahalı olması dikkati çekti.

Bu arada, gıda fiyatları Almanya'daki enflasyonun en büyük itici güçlerinden biri olmaya devam ediyor. Almanya'da nisanda yüzde 7,2 olan yıllık enflasyon, toplu taşımada ucuz bilet ve daha ucuz petrol fiyatlarının etkisiyle mayısta yüzde 6,1'e gerilemişti. Gıda fiyatları ise mayısta bir yıl öncesine göre yüzde 14,9 arttı.

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