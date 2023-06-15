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Fatih Altaylı, İsmail Saymaz'ı topa tuttu! Eda Ece'yi linç etmek için acelen ne?

Fatih Altaylı, İsmail Saymaz'ı topa tuttu! Eda Ece'yi linç etmek için acelen ne?

Yasak Elma dizisinin 'Yıldız'ı Eda Ece'nin ödül töreninde depremzedelere yönelik skandal ifadeleri sonrası İsmail Saymaz, Eda Ece'ye 'densiz' demiş ve "Bıktık artık bu zevzekliklerden" diye çıkışmıştı. Fatih Altaylı, bugün İsmail Saymaz'a tepki gösterip Eda Ece'ye destek çıktı.

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Yasak Elma dizisinin 'Yıldız'ı Eda Ece, katıldığı ödül töreninde, "Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık ama neyse..." dedi. Bu skandal çıkışa birçok isim gibi gazeteci İsmail Saymaz da tepki gösterdi. İsmail Saymaz'ın sert sözlerine, Fatih Altaylı karşı çıktı ve İsmail Saymaz'a "Linç etmek için acelen ne?" diye sordu. 

Eda Ece'nin depremzedelerle ilgili videosunu paylaşan İsmail Saymaz, " Densiz bir oyuncu çıkıyor, ‘Yılın Kapak Kızı’ adlı abuk sabuk ödül töreninde sözü hiçbir ilgisi yokken depremzedelere yapılan yardımlara ve oy tercihlerine getirip insanımızı aşağılıyor. Sonra bu tüm muhalefete mal ediliyor. Bıktık artık bu zevzekliklerden." dedi. 

Sen ve çevrendekiler aynı hissi yaşamadı mı?

Gazeteci Fatih Altaylı, İsmail Saymaz'a tepki göstererek, şunları yazdı:

- Yeni kurban, yeni hedef Eda Ece isimli genç oyuncu. Neymiş, deprem bölgesine seçim sonuçları üzerinden sitem etmiş. İktidar mensuplarının kızmasını bir nebze olsa anlarım da, İsmail Saymaz gibilerin kızmasını hiç ama hiç anlamam. 

- Sevgili İsmail, sen ve senin çevrende aynı hissi yaşayan başkaları yok muydu, seçimden sonra muhalif düşünceye sahip pek çok kişi aynı şeyleri hissedip söylemedi mi!

Linç kervanına katılmak için acelen ne!

- Bu söylemlere karşı ben buradan “Depremzedelere kızmayın. Depremden ötürü siyasi duruş değiştirme gibi bir zorunlukları olmadığı gibi, yaraları iktidarın gücünün daha hızlı saracağını düşünmüş olabilirler. Üstelik o bölgede çok sayıda Suriyeli seçmen de var” demek zorunda kalmadım mı!

- Pek çok kişinin içindeki, aklında duyguyu seslendirdi diye bir genç kızı linç edenler kervanına katılmak için acelen ne İsmail!

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