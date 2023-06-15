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İstanbulkart'ta yeni dönem başlıyor milyonları yakından ilgilendiren karar

İstanbulkart'ta yeni dönem başlıyor milyonları yakından ilgilendiren karar

Toplu taşımada kullanılan İstanbulkart’ta eksi bakiye dönemi başlıyor. Teklif belediye meclisi toplantısında görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi. Bundan böyle bakiye yetersiz olsa da kart kullanılabilecek. Limit 15 TL’ye kadar ulaşım hakkı verildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, megakentte toplu taşımayı kullanan milyonlarca İstanbullu’ya kolaylık sağlayacak bir karara imza attı.

İstanbulkart sahiplerine yetersiz bakiye durumunda 15 TL’ye kadar ulaşım hakkı verildi.

Haziran ayı toplantısının 3. oturumunda kartlarda bakiye olmaması durumunda eksi bakiye ile ulaşım hakkı tanınması teklifi görüşüldü. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Komisyonu raporuna göre, günlük ortalama 6 bin 500 geçişte İstanbulkart kullanıcıları yetersiz bakiye uyarısı alıyor. Uyarı alan kart sahiplerinin yüzde 62,40’ı aynı gün dolum yaparken, yüzde 13,68’i ilerleyen günlerde dolum yapıyor.

Geçiş hakkı verilecek

Bu kararla birlikte kartta para kalmamış olsa bile geçiş hakkı verilecek. Bakiye 15 TL’ye kadar eksiye düşecek. Sonrasında ise tekrar karta yükleme yapmak gerekecek.

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