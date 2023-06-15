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Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor? ÖSYM AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı? .

Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor? ÖSYM AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı? .

AÖF yaz okulu sınav bilgileri 2023! 2022-2023 AÖF ya okulu kayıtları ne zaman? sorusu binlerce öğrencinin gündeminde. Üniversite eğitimini Açıköğretim Fakültesi'nde devam ettiren öğrenciler, 2022-2023 öğretim yılı yaz okulu kayıt tarihlerini araştırıyor. Peki AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, Anadolu Üniversitesi sınav tarihleri...

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"AÖF yaz okulu online mı, kayıtlar ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Üniversite eğitimini Açıköğretim Fakültesi'nde devam ettiren öğrenciler, 2022-2023 öğretim yılı yaz okulu kayıtlarını, ders seçimi ve yaz okulu öğretim gideri ödemelerini yatırarak tamamlayacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. 7 haftalık yaz okulu 3 Temmuz'da başlayacak ve 19 Ağustos'ta sürecek.

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir. Yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. AÖF yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu kayıtları3-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi yaz okulu 7 hafta sürecek. Eğitim tamamlandıktan sonra öğrenciler sınava alınacak.
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