BIST 5.415
DOLAR 23,67
EURO 25,70
ALTIN 1.472,37
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

TÜİK duyurdu! Türkiye'de mayısta satılan konut sayısı azaldı en çok satış hangi şehirde?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TÜİK duyurdu! Türkiye'de mayısta satılan konut sayısı azaldı en çok satış hangi şehirde?

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Türkiye genelinde konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalarak 113 bin 276 oldu.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,7 gerileyerek 113 bin 276'ya düştü.

Konut satışları ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 azalışla 482 bin 143 olarak gerçekleşti.

En çok konut İstanbul'da satıldı

Mayısta konut satışlarında İstanbul 18 bin 435 konut satışı ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 196 konut satışı ve yüzde 9,9 payla Ankara, 6 bin 158 konut satışı ve yüzde 5,4 payla Antalya izledi. Konut satış sayısı en az iller sırasıyla 18 konutla Ardahan, 38 konutla Hakkari, 55'er konutla Bayburt ve Tunceli olarak belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarı: Cezası 60 bin TL
Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarı: Cezası 60 bin TL
Hafize Gaye Erkan kimdir, aslen nereli, nerede doğdu? Hafize Gaye Aksu kaç yaşında, kariyer bilgileri
Hafize Gaye Erkan kimdir, aslen nereli, nerede doğdu? Hafize Gaye Aksu kaç yaşında, kariyer bilgileri
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Bitcoin'de FED depremi! Resmen çakıldı işte altcoinlerde son durum
Bitcoin'de FED depremi! Resmen çakıldı işte altcoinlerde son durum
Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! 'Merkez Bankası kendi işini yapacak'
Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! 'Merkez Bankası kendi işini yapacak'
MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
Ermenistan'dan açılan ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri yaralandı
Ermenistan'dan açılan ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri yaralandı
Çanakkale'de yaşlı kadın dolandırılmaktan banka görevlisi sayesinde kurtuldu
Çanakkale'de yaşlı kadın dolandırılmaktan banka görevlisi sayesinde kurtuldu
Küresel güneş enerjisi kurulu gücü 1,2 teravata yükseldi
Küresel güneş enerjisi kurulu gücü 1,2 teravata yükseldi
İsrail güçleri Nablus'ta 1 Filistinliyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı
İsrail güçleri Nablus'ta 1 Filistinliyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Çin'i ziyaret etti
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Çin'i ziyaret etti
FETÖ'den aranan 6 kişi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı! Tekne kaptanı bakın kimmiş...
FETÖ'den aranan 6 kişi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı! Tekne kaptanı bakın kimmiş...