Bitcoin'de FED depremi! Resmen çakıldı işte altcoinlerde son durum

Kripto varlıklar, Fed'in faizi artırmamasına rağmen yıl içinde birden fazla artış yapacağına ilişkin sinyaller vermesi nedeniyle geriledi.Abone ol
ABD Merkez Bankası (Fed) 15 aydır ilk defa faizleri sabit tuttu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faizini yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutması kripto para piyasasını etkiledi ve Bitcoin geriledi.
Altıcoinlerde son durum
Bitcoin 24.876 dolardan, Türk lirası karşısında ise 588.848,TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.641, Cardano (ADA) 0,25 dolar civarlarında bulunuyor.
Bitcoin, Nisan ayında uzun süre sonra 30 bin sınırını aşmıştı.