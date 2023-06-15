BİM aktüel ürünleri kataloğu uygun Babalar Günü hediyeleri (13-19) Haziran aktüel kataloğ

BİM'de bu hafta neler var? sorusunun yanıtı uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Babalar Günü'ne kısa bir süre kala birçok üründe özel fiyat imkanı sunan zincir marketin(13-19) Haziran aktüel kataloğ ürünleri yayınlandı. Bu kapsamda babalara özel hediyelik ürün seçenekleri geliyor. İşte 13-19 Haziran aktüel kataloğ BİM Babalar Günü aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi haberimizde...

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BİM aktüel ürünler kataloğu Babalar Günü yaklaşırken vatandaşlar tarafından inceleniyor. BİM'de Babalar Günü öncesi harika hediye önerileri var. Babanıza alacak hediyeye henüz karar veremediyseniz bu hafta BİM marketlere giderek bu eksiğinizi giderebileceksiniz! BİM marketlerde kaliteli ve uygun fiyatlı hediyelik ürünler listesi ve fiyatları şu İşte 13-19 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu özel ürünlerde indirimli fiyatlar haberimizde...

Babalar günü için babasının yüzünü güldürmek isteyen ve uygun fiyatlı hediye almak isteyenler BİM'e akın edecek! Peki hangi hediyeler var? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM'de Babalar Günü hediyesi

Babalar gününe sayılı günler kala insanların hediye telaşı da başladı. BİM Marketler her hafta indirimli olarak sunduğu aktüel ürünlerinin yanına müşterilerinin babalarına alabileceği hediyeleri de kataloğuna ekledi. Babanıza alacak hediyeye henüz karar veremediyseniz bu hafta BİM marketlere giderek bu eksiğinizi giderebileceksiniz! BİM marketlerde kaliteli ve uygun fiyatlı hediyelik ürünler listesi ve fiyatları şu şekilde paylaşıldı;

-Casio marka erkek kol saati 459 TL

-Erkek çanta modelleri 89 TL

-Deri kemer modelleri 89 TL

-Kiğılı marka polo yaka tişört 169 TL

-Erkek sandalet modeli 159 TL

-Komfort marka ayakkabı 199 TL

-Erkek şort modelleri 59 TL'den satışa çıkacak.