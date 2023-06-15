Ebru Şallı EYT'den emekli oldu aldığı maaşını açıkladı

Önceki gün eşi Uğur Akkuş dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan Ebru Şallı, EYT'den faydalanarak emekli olduğunu açıkladı. İşlemlerinin tamamlandığını söyleyen Şallı, "Emekli maaşım 7 bin 500 TL…" dedi.

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Manken ve sunucu Ebru Şallı son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz gün eşi Uğur Akkuş dolandırıcılık iddiasıyla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Şallı, yaşadıkları durumdan çok sıkıldıklarını söylemişti.

Olayların ardından Nişantaşı'ndaki bir mekanın davetinde görüntülenen Ebru Şallı emekli olduğunu açıkladı. Snob Magazin'in haberine göre; emeklilikle ilgili işlemlerin tamamlandığını söyleyen ünlü isim, "EYT'liydim. Başvurdum ve emekli oldum. Emekli maaşım 7 bin 500 TL… Bayram olmadan bayram ikramiyesi geldi. Onu şu an harcamadım" açıklamasını yaptı.

Uğur ifade verdi sorun yok

Eşinin gözaltına alınmasıyla ilgili de açıklamalar yapan Şallı, "Benim de gözaltına alındığım haberleri çıktı. Ben de mecburen evden video çekip açıklama yaptım sosyal medyada… Konunun benimle alakası yok. Uğur'un bir işi ile ilgili ifade vermesi gerekiyordu. Burada olmadığı ve ifadeyi veremediği için konu zorunlu ifadeye düştüğü için direkt ifadesini verdi. Sorun yok, ifadesini verdi çıktı" şeklinde konuştu.

Ünlü model, daha önce boşanmanın eşiğinden döndüğü Akkuş ile evliliğinde bir problem olmadığını da sözlerine ekledi.