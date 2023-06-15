Altın FED kararı sonrası tepetaklak! 15 Haziran 2023 büyük düşüş var rekor kıran altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında FED tepkisi...Fed kararı sonrası ons altın fiyatı 1953 dolardan 1943 dolara geriledi. Düşüş bu sabah da devam etti. Şu sıralar altının ons fiyatı 1936 dolardan işlem görürken gram altın da 1470 liranın altına düştü.

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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5-5,25 aralığında sabit tuttu. Karar sonrası altın fiyatları hızla geriledi. 1490 liraya kadar yükselen gram altın 1466 lira oldu.

15 Haziran altın fiyatları Gram altın- 1.466,29-1.466,55 Çeyrek altın 2.371,00-2.421,00 Yarım altın 4.742,00-4.842,00 Cumhuriyet altını 9.396,00-9.640,00

"Bu rakamı ilk kez ben söyledim"

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, "Doların yükselişi devam ediyor ve bu nedenle gram altın fiyatı da yükselecek. 1.800 TL ve üstünde kalacağını düşünüyorum. Bu rakamı ilk ben dile getirdim ve hala değiştirmedim. Bu yıl için bu seviyeyi bekliyorum. Tabii, satış zamanı geldiğinde durumu değerlendireceğiz. Eğer dolar aniden yükselir ve sonra tekrar düşerse, o zaman durumu gözden geçireceğiz" dedi.

İslam Memiş: Öngörümde bir değişiklik yoktur

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de " Fed, şahin söylemle piyasayı kontrol altında tutmaya devam edecek. Fed’den bu yıl faiz artışı beklemiyorum Ons’larda 1.910-22,80 $ öngörülerim devam ediyor. Temmuz itibariyle $ karşısında her şey boğa piyasasına girebilir - Önümüzdeki hafta TCMB’nin faiz kararına odaklandık, faiz artışı bekliyorum. $/TL’de 21,80-22,30 - gram altında 1.400-1.450 - gram gümüşte 16,80-17,20 lira aralığı öngörüm devam ediyor. Bist 100’de 4.950’yi beklemeye devam ediyorum. Yani, Haziran ayı öngörümde bir değişiklik yoktur." dedi.