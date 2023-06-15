25 ilçe il olma hayali kuruyor! En çok yeni il, hangi şehirden çıkacak? İşte tam listesi...

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin il sayısının 100'e çıkarılması öneresi sonrası il olmayı bekleyen ilçelerde heyecan arttı. Bahçeli, 19 yeni il ve 27 yeni ilçe kurulmasını önerdi. İşte bu öneri sonrası il olmayı bekleyen ilçeler arasında yarış başladı? Hangi ilçelerin il olma kapasitesi var? Birden azla ilçesi il olabilecek şehirler hangileri? İşte ayrıntılar...

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Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde büyük ilçeleri il yaparak 1989 yılında başlattığı değişim MHP lideri Devlet Bahçeli'nin öneresi sonrası Cumhur İttifakı'yla devam edecek gibi görünüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, “Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeli idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkün” dedi.

İl olmak için şartlar neler?

Bahçeli halen 81 olan Türkiye'nin idari yapısına 19 yeni il ile 27 ilçenin eklenmesi önerdi. Yeni il ve ilçe için TBMM'den yasa çıkarılması gerekiyor. Bahçeli'nin açıklamaları yıllardır il olma hayali kuran ilçelerde heyecan yarattı. İl olmak için o ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor.

En uygun ilçe hangisi?

İl olma kriterlerine uyan nüfusu kalabalık ilçe ise Antalya'nın turizm cenneti Alanya… Türkiye'nin güneyindeki Tarsus ve Manavgat'tan en kuzeyindeki Ünye'ye, en batısındaki Çorlu, Edremit ve Fethiye'den en doğusundaki Midyat, Yüksekova ve Erciş'e kadar il olma kriterine sahip 25 ilçenin gözü kulağı Ankara'ya çevrildi.

İki ilden ikişer ilçe il olmak için...

Antalya ve Balıkesir ikişer ilçesini kaybetme riski taşıyan iller oldu. Antalya'da il olma şartlarını taşıyan Alanya ve Manavgat il olabilmek için bastırıyor. Balıkesir'de de iki ilçenin il olma yeterliliği var. Bandırma ve Edremit il olabilmek için birbirleriyle yarışıyor.

İl olmayı bekleyen ilçeler...

Polatlı: Ankara

Yüksekova: Hakkari

Kahta: Adıyaman

Midyat: Mardin

Siverek: Şanlıurfa

Ergani: Diyarbakır

Cizre: Şırnak

Nazilli: Aydın

Edremit: Balıkesir

Alanya: Antalya

Manavgat: Antalya

Lüleburgaz: Kırklareli

Bandırma: Balıkesir

İskenderun: Hatay

İnegöl: Bursa

Ünye: Ordu

Kozan: Adana

Fethiye: Muğla

Erciş: Van

Tarsus: Mersin

Akhisar: Manisa

Çorlu: Tekirdağ

Ereğli: Konya

Elbistan: Kahramanmaraş

İl sayısı 67'den 81'e çıkmıştı

1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıktı. 1989'da Aksaray, Bayburt, Karaman ve Kırıkkale, 1990'da Batman ve Şırnak, 1991'de Bartın, 1992'de Ardahan ve Iğdır, 1995'te Karabük, Kilis ve Yalova, 1996'da Osmaniye, 1999'da da Düzce il yapıldı. Böylelikle il sayısı 67'den 81'e çıktı.