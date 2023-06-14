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Aytun Çıray'dan Lütfü Türkkan'a 'kalite' cevabı!

Aytun Çıray'dan Lütfü Türkkan'a 'kalite' cevabı!

İYİ Parti’den istifa eden Aytun Çıray, istifasının ardından kendisine "İnsanların vedaları da kaliteli olmalı” diyen ve 2 yıl önce Bingöl'de şehit ağabeyinin kız kardeşine ağır küfür eden Lütfü Türkkan'a çok sert cevap verdi.

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Seçim hezimeti sonrası muhalefet kanadından art arda istifa açıklamaları gelmeye devam ederken geçtiğimiz günlerde bir istifa haberi de İYİ Partili Aytun Çıray'dan gelmişti.

'Akşener'in masadan kalkması seçim sürecine zarar verdi'

Çıray, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masadan kalkmasının seçim sürecine ve demokrasiye zarar verdiğini söyleyerek, "Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, İYİ Parti Genel Başkanı’na karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü." demişti.

Türkkan şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfür etmişti

Partisinden istifa eden Aytun Çıray'a, 2 yıl önce Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'in 'Bacının...' şeklinde ağır küfür eden ve vatandaşların yoğun tepkisiyle maruz kalmasına rağmen 28. Dönemde İYİ Parti'den Kocaeli Milletvekili seçilen Lütfü Türkkan, katıldığı bir canlı yayın programında Çıray'ın istifası ile ilgili olarak "İnsanların vedası da kaliteli olmalı" dedi.

'Kalite bacını... diye küfreden birinin siyasete çoktan veda etmesidir'

Aytun Çıray ise, Türkkan'ın söz konusu açıklamasına yönelik sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımladı. Türkkan'a yönelik çok sert sözler kullanan Çıray şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyu için:

Lütfü Bey, bu akşam Sözcü Televizyonu'nda beni kastederek insanların vedasının da kaliteli olması gerektiğini söylemiş. Kalite?! Kalite lideri kadın olan bir partide "Bacını.." diye kadına küfreden birinin, nedense temayülsüz 1. sıra kontenjandan aday olmayı kabul etmesini bırakın.. Siyasete çoktan veda etmesidir.

Diğer yandan "İYİ Parti iktidar olsaydı istifa etmezlerdi" diyor. İnsaf! Ayıp! Çıkar için siyaset yapsaydım CHP'yi bırakıp ne olacağı belirsiz bir partinin kuruluşuna.. Üstelik.. Sn. Akşener'in, "CHP'de sorunun yok. İstersen şimdi gelme. Kuralım, parti tutarsa gelirsin. Bak iktidar da seni hedef yapar" diyerek uyarmasına rağmen hiçbir pazarlık yapmadan katılır mıydım? Ayrıca 3 doktor vekilin seçilememesinden dolayı "grubumuzun yaş ortalaması çok gençleşti doktora ihtiyaç yok" da demiş.

'Neyseki Fetöcü veya küfürbazlıkta rekorları egale eden adaylar kalitesinde değiliz'

Ama yaş ortalaması 57,1'den sadece 55,1'e düştü. Üstelik yaş ironisi 2 doktordan yaşça büyük olanlara da ayıp olmuş. Neyse ki Fetöcü veya küfürbazlıkta tüm rekorları egale eden küfürbaz adaylar kalitesinde değiliz.

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