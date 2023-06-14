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Armindo Bruma, ülkesinin takımı Braga'ya transfer oldu

Armindo Bruma, ülkesinin takımı Braga'ya transfer oldu

Fenerbahçe, Braga ile Bruma transferinde anlaşmaya vardı. Bruma'yı 4.25 milyon euro bonservisle PSV'den transfer ettiği geçen sezon ortasında Braga'ya kiralamıştı.

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Fenerbahçe, Braga ile Bruma transferinde anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler, 4.25 milyon euro bonservisle PSV'den transfer ettiği Bruma'yı geçen sezon ortasında Braga'ya kiralamıştı.

6.5 milyon euroya satıldı

Başarılı performansıyla dikkat çeken Portekizli oyuncu için Braga Başkanı Antonio Salvador, uzun süre İstanbul'da pazarlık yapmıştı. 4.25 milyon euro ile başlayan pazarlıklar toplamda toplam 6.5 milyon euro ile sona erdi.

1.5 milyon euro maaş alacak

Sarı-lacivertliler, Bruma'dan 2.25 milyon euro kar elde etti. 28 yaşındaki oyuncu, Braga ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve 1.5 milyon euro net maaş kazanacak.

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