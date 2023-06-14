Hasarlı evden pencere sökmeye çalışan kişi öldü

Adıyaman’da, ikinci el olarak almak istediği hasarlı evin pencerelerini sökmek isteyen kişi, camların boynunu kesmesi sonucu hayatını kaybetti.

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6 Şubat'ta art arda gerçekleşen depremler Türkiye'nin kalbini yaktı.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremden en çok etkilenen şehirlerden biri de Adıyaman oldu. Binalarda hasar tespit çalışmaları tamamlanmasının ardından başlayan yıkım işlemleri sürüyor..

Ancak bazı vatandaşlar, yetkililerin tüm uyarılarına rağmen hasarlı binalara girmeye devam ediyor.

24 yaşlarındaki Zeynel Malacı, Atatürk Bulvarı eski Fatih Polis Merkezi yakınlarında bulunan 6 Şubat depreminde ağır hasar alan bir binanın pencerelerini ikinci el olarak almak istedi.

Pencereyi sökerken camlar patladı, boynu kesildi

Binaya giren Malacı, almak istediği pencereleri sökmek istediği esnada pencerede bulunan camlar patladı.

Bu esnada Zeynel Malacı’nın boynu kesildi. Ağır yaralı olarak fark edilen Zeynel Malacı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Burada tedavi altına alınan Zeynel Malacı, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.