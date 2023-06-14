BIST 5.361
DOLAR 23,57
EURO 25,60
ALTIN 1.482,36
HABER /  GÜNCEL

Hasarlı evden pencere sökmeye çalışan kişi öldü

Hasarlı evden pencere sökmeye çalışan kişi öldü

Adıyaman’da, ikinci el olarak almak istediği hasarlı evin pencerelerini sökmek isteyen kişi, camların boynunu kesmesi sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

6 Şubat'ta art arda gerçekleşen depremler Türkiye'nin kalbini yaktı.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremden en çok etkilenen şehirlerden biri de Adıyaman oldu. Binalarda hasar tespit çalışmaları tamamlanmasının ardından başlayan yıkım işlemleri sürüyor..

Ancak bazı vatandaşlar, yetkililerin tüm uyarılarına rağmen hasarlı binalara girmeye devam ediyor.

24 yaşlarındaki Zeynel Malacı, Atatürk Bulvarı eski Fatih Polis Merkezi yakınlarında bulunan 6 Şubat depreminde ağır hasar alan bir binanın pencerelerini ikinci el olarak almak istedi.

Pencereyi sökerken camlar patladı, boynu kesildi

Binaya giren Malacı, almak istediği pencereleri sökmek istediği esnada pencerede bulunan camlar patladı.

Bu esnada Zeynel Malacı’nın boynu kesildi. Ağır yaralı olarak fark edilen Zeynel Malacı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Burada tedavi altına alınan Zeynel Malacı, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Mostafa Mohamed transferi resmen açıklandı!
Mostafa Mohamed transferi resmen açıklandı!
Caner Erkin, Başakşehir'den ayrıldı
Caner Erkin, Başakşehir'den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Jandarma Teşkilatının 184'üncü yıl dönümü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Jandarma Teşkilatının 184'üncü yıl dönümü paylaşımı
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Eskişehir'de Onur Haftası etkinliklerine yönelik 30 günlük yasaklama getirildi
Eskişehir'de Onur Haftası etkinliklerine yönelik 30 günlük yasaklama getirildi
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Kim bu kalemini satan gazeteciler? Fatih Portakal mı İsmail Saymaz mı?
Kim bu kalemini satan gazeteciler? Fatih Portakal mı İsmail Saymaz mı?
Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan haber var
Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan haber var
Türkiye, FIVB Milletler Ligi'nde Hollanda'yı 3-0 ile geçti!
Türkiye, FIVB Milletler Ligi'nde Hollanda'yı 3-0 ile geçti!
Mansur Yavaş ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı
Mansur Yavaş ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı
ABD'nin İran'la diplomatik temasları yeniden başlattığı iddia edildi
ABD'nin İran'la diplomatik temasları yeniden başlattığı iddia edildi
Yunanistan'da göçmen faciası! Tekne battı 78 kişi öldü, 100'den fazla mülteci kurtarıldı!
Yunanistan'da göçmen faciası! Tekne battı 78 kişi öldü, 100'den fazla mülteci kurtarıldı!