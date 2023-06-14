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Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan haber var

Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan haber var

Bir yıldır lenfoma kanseri tedavisi gören Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz, sosyal medya hesabından son durumunu açıkladı.

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Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz bir süredir lenfoma kanseri tedavisi görüyor. Özoğuz sosyal medyadan paylaştığı videoyla sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Tedavi sürecinin sonuna geldiğini belirten Özoğuz, her şeyin yolunda ilerlediğini ifade etti. 

Özoğuz, "Şimdi artık konserlerde, projelerde ve albümlerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın" diye konuştu.

Instagram hesabından paylaştığı videoyla son durumunu anlatan Özoğuz şunları söyledi:

"Herkese selamlar. Bildiğiniz üzere bir tedavi sürecindeydim ve artık bu sürecin sonuna geldiğimi sizlere haber vermek istiyorum. Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür. Bu süreçte yanımda olan aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma ve doktorlarıma çok teşekkür ederim. İyi dilekleriniz ve dualarınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Şimdi artık konserlerde, projelerde ve albümlerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın"

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