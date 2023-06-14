Yılmaz Öztürk Şef kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Yılmaz Öztürk evli mi?

Bu yıl eski yarışmacılardan oluşacak MasterChef'te jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun fragmanda yer almaması dikkat çekti. Masterchef'te bu sene büyük farklılık var. Yarışmanın sempatik ismi Somer Şef'in koltuğuna bu sezon Yılmaz Öztürk oturacak. Daha önce çok kez yarışmaya konuk olan Şef Yılmaz Öztürl hayatı ile de merak edildi. Peki kimdir Yılmaz Öztürk, kaç yaşında?

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Masterchef All Star bu akşam 7. sezonu ile başlıyor. Somer Şef yerine daha önce programa konuk olan Şef Yılmaz Öztürk'ün yer alması dikkatlerden kaçmadı. İzleyici tarafından Somer Şef yok mu, MasterChef'ten ayrıldı mı soruları araştırma konusu oldu. Peki, Yılmaz Öztürk MasterChef yeni jüri üyesi mi? Şef Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Yılmaz Öztürk hakkında merak edilenler...

Yılmaz Öztürk MasterChef jüri üyesi mi oldu?

Geçmiş sezonlarda da konuk olarak gelen Yılmaz Öztürk MasterChef yeni jüri üyesi olarak bu sezon programda olacağı iddia ediliyor. Somer Şef'in yeni sezonda olup olmayacağı hakkında henüz Acun Medya ya da TV8'den bir açıklama gelmedi. Somer Şef sosyal medyasında yaptığı açıklamada yeni sezonda MasterChef'te olacağının müjdesini verdi.

Bu yıl MasterChef Türkiye'nin yeni şefi olan Yılmaz Öztürk, meslek yaşamına 1998 yılında Ankara’da başladı. 1999 ve 2007 yılları arasında Türkiye’nin bilinen mutfaklarında çalıştı. Üyesi olduğu “Chaine des Rotisseurs”ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması’nda Gümüş Madalya aldı.

2007–2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca’da Mutfak Şefi olarak görev yaptı. 2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. Yıllar sonra İstanbul’a dönerek Mürver Restaurant’ın şefi oldu. Ünlü şef evli ve bir çocuk sahibidir.

Somer Şef'in yerine gelen Yılmaz Şef, geçtiğimiz yıllarda da MasterChef Türkiye'nin bazı bölümlerinde konuk olarka katılmıştı.