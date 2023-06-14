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ABD İsveç'e NATO üyeliğine onay vermeyen Macaristan'a ceza kesecek

ABD İsveç'e NATO üyeliğine onay vermeyen Macaristan'a ceza kesecek

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin Lideri James Risch, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamaması nedeniyle ülkesinden Macaristan'a silah satışını engelleyecek.

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Washington Post'un haberine göre, Risch, İsveç'in NATO üyeliğini henüz onaylamayan Macaristan'ı "cezalandırmak" için adım attı.

Risch, gazeteye yaptığı açıklamada, Macaristan'a yapılacak 735 milyon dolar değerindeki silah satışını askıya aldığını belirtti.

Macaristan'ın, silah paketini istiyorsa İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermesi gerektiğini kaydeden Risch, "Macaristan hükümetine, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmamasına yönelik endişelerimi daha önce doğrudan ilettim." ifadesini kullandı.

Söz konusu silah paketi kapsamında Macaristan'a 24 HIMARS roket fırlatma bataryası ve 100'den fazla roket tedariki planlanıyordu.

ABD'de yabancı bir devlete yapılacak tüm silah satışlarının gerçekleşmesi için, satışın Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulmadan önce Senato ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler komitelerindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin onay vermesi gerekiyor.

Risch'in itirazı, Dışişleri Bakanlığının satış sürecini ilerletmesine engel olacak.

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