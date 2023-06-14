Mehmet Şef kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Mehmet Şef ailesi, eşi, çocukları kimdir?

Masterchef All Star başlıyor, bu akşam 7. sezonu ile seyirci karşısına çıkacak. Masterchef'te bu sezon iyiler, en iyisi olmak için yarışacak. Eski yarışmacıların olacağı Masterchef'in jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya olacak. Yarışmacıları tir tir titretecek olan Mehmet Şef aslen Bolulu ve 49 yaşında. 3 çocuk babası olan Mehmet Şef geçen günlerde oğlu Emre'yi evlendirdi. Gelini ise güzellik uzmanı Mina Bilişik. Peki Mehmet Şef'in eşi nerede, boşandı mı?

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Masterchef'te yarışmacılarının en korktuğu, sivri dili ile zaman zaman ağlatan, fakat en babacan jürisi olan Mehmet Yalçınkaya bu sezonda Masterchef jürisi. Mehmet Yalçınkaya, MasterChef 2021 jüri üyeleri arasında yer alıyor. Yaptığı eleştiriler ile dikkat çeken Yalçınkaya aslen Bolulu. Peki MasterChef Mehmet Şef kimdir? İşte Mehmet Yalçınkaya’nın hayatı ve sol elinin hikayesi

Mehmet Şef merak edilen isimler arasında bulunuyor. Başarılı bir kariyere sahip olan Mehmet Yalçınkaya Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. MasterChef jürilerinden Yalçınkaya'nın sol elini sürekli cebinde tutması dikkat çekiyor, sosyal medyaya konu oluyordu. İşte Mehmet Şef’in sol elinin hikayesi

Mehmet Yalçınkaya kimdir?

'Fusion Mutfak' akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.

Masterchef'in Mehmet Şef'i 1974 yılında aşçılar diyarı Bolu'da dünyaya geldi.2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.