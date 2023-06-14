BIST 5.364
DOLAR 23,59
EURO 25,59
ALTIN 1.483,41
HABER /  POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun 'satılık kalem' iması yaptığı Fatih Altaylı'dan açıklama

Kılıçdaroğlu'nun 'satılık kalem' iması yaptığı Fatih Altaylı'dan açıklama

Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği bir yazı kaleme alan ve 'Saksıyı koysanız o yüzde 48'i alırdı' ifadelerini kullanan gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında söz konusu sözlerine değindi. Altaylı, "Haklı olduğu tek bir yer var. Bazı eleştirmenler, ki aralarında ben de olabilirim, haddimizi az veya çok aşmış olabiliriz" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı seçiminin ardından eleştiri oklarının çevrildiği CHP'de kazan kaynıyor. Kılıçdaroğlu'nu eleştiren isimlerden biri de gazeteci Fatih Altaylı olmuştu.

Habertürk ile yolları ayrıldıktan sonra yazılarını kendi internet sitesinde yayımlayan Altaylı'nın "Bakın çok açık yazacağım, kusura bakmayın" diyen Altaylı, "Oraya ismini anmak istemediğim ama çalışkanlığı ve Merzifonlusu ünlü bir canlıyı bağlasa idiniz, o da zaten ikinci turda en az yüzde 48 alırdı. Saksıyı aday gösterseydiniz, yüzde 48 alırdı" ifadesi eleştiri konusu oldu.

Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında isim vermeden "Kalemini satan ve onurlu davranmayan kendisini bir anlamda savcı yerine koyup yargıç yerine koyup karar veren gazetecinin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun ağır sözlerle tepki gösterdiği Altaylı, eleştirilere bugünkü yazısında yanıt verdi:

"Haddimizi aşmış olabiliriz"

AK Parti, kendi yöntemlerini, Türkiye’nin genel yöntemi haline getirip öncelikle siyasete ama aslında toplum yaşamına fazlası ile empoze etti.

Bu yöntemler arasında suçu kendinde aramayıp her başarısızlık için başkasını suçlamak, eleştirenleri düşmanlık ve ne olduğu belirsiz bir karşı tarafın adamı olmakla suçlamak, liyakatsizliği vefa diye yutturmak, troll beslemek ve troller üzerinden itibarsızlaştırma yapmak geliyor.

AK Parti’nin siyasete soktuğu bu yöntemler bugün seçim başarısızlığı nedeni ile köşeye sıkışmış CHP’nin de yöntemi olarak öne çıkıyor. Ve CHP lideri bu yöntemle kendisine yönelik istifa çağrılarını savuşturmaya çalışıyor.

Haklı olduğu tek bir yer var. Bazı eleştirmenler, ki aralarında ben de olabilirim, haddimizi az veya çok aşmış olabiliriz. Benim benzetmelerim yanlış anlaşılmış olabilir.

"Alınan, terbiyesizlik diyen var ise özür dilerim"

“Eşeği bağlasan hiçbir şey yapmasa daha fazla oy alırdı” demeye getirdim mesela. Ya da “Saksıyı koysan aynı oyu alırdı” dedim. Kızdılar. Bana göre burada hakaret yoktu. Alınan, terbiyesizlik diyen var ise özür dilerim."

ÖNCEKİ HABERLER
Metrekareye 100 kilogram yağış düşecek! AFAD'dan kritik uyarı
Metrekareye 100 kilogram yağış düşecek! AFAD'dan kritik uyarı
Galatasaray'da sakatlık şoku! Genç yıldız Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Galatasaray'da sakatlık şoku! Genç yıldız Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Karaman'da düzenlenecek
Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Karaman'da düzenlenecek
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
İsmail Saymaz’dan Eda Ece’ye tepki: Bıktık artık bu zevzekliklerden!
İsmail Saymaz’dan Eda Ece’ye tepki: Bıktık artık bu zevzekliklerden!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Ekrem İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası ilk açıklama! Her şey çok güzel olacak
Ekrem İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası ilk açıklama! Her şey çok güzel olacak
KAGİDER'in yeni başkanı Esra Bezircioğlu oldu
KAGİDER'in yeni başkanı Esra Bezircioğlu oldu
Zabıta sayarken yoruldu! Dilencinin üzerinden çıkan para öyle böyle değil
Zabıta sayarken yoruldu! Dilencinin üzerinden çıkan para öyle böyle değil
Kabine toplandı emeklinin bayram ikramiyesine zam belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Kabine toplandı emeklinin bayram ikramiyesine zam belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Fransa'da kuraklık alarmı! Yer altı su seviyeleri düştü!
Fransa'da kuraklık alarmı! Yer altı su seviyeleri düştü!
Mina Bilişik kimdir, kaç yaşında? Mehmet Şef'in gelini oğlu Emre'nin eşi kimdir?
Mina Bilişik kimdir, kaç yaşında? Mehmet Şef'in gelini oğlu Emre'nin eşi kimdir?