Kılıçdaroğlu'nun 'satılık kalem' iması yaptığı Fatih Altaylı'dan açıklama

Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği bir yazı kaleme alan ve 'Saksıyı koysanız o yüzde 48'i alırdı' ifadelerini kullanan gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında söz konusu sözlerine değindi. Altaylı, "Haklı olduğu tek bir yer var. Bazı eleştirmenler, ki aralarında ben de olabilirim, haddimizi az veya çok aşmış olabiliriz" dedi.

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Cumhurbaşkanı seçiminin ardından eleştiri oklarının çevrildiği CHP'de kazan kaynıyor. Kılıçdaroğlu'nu eleştiren isimlerden biri de gazeteci Fatih Altaylı olmuştu.

Habertürk ile yolları ayrıldıktan sonra yazılarını kendi internet sitesinde yayımlayan Altaylı'nın "Bakın çok açık yazacağım, kusura bakmayın" diyen Altaylı, "Oraya ismini anmak istemediğim ama çalışkanlığı ve Merzifonlusu ünlü bir canlıyı bağlasa idiniz, o da zaten ikinci turda en az yüzde 48 alırdı. Saksıyı aday gösterseydiniz, yüzde 48 alırdı" ifadesi eleştiri konusu oldu.

Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında isim vermeden "Kalemini satan ve onurlu davranmayan kendisini bir anlamda savcı yerine koyup yargıç yerine koyup karar veren gazetecinin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun ağır sözlerle tepki gösterdiği Altaylı, eleştirilere bugünkü yazısında yanıt verdi:

"Haddimizi aşmış olabiliriz"

AK Parti, kendi yöntemlerini, Türkiye’nin genel yöntemi haline getirip öncelikle siyasete ama aslında toplum yaşamına fazlası ile empoze etti.

Bu yöntemler arasında suçu kendinde aramayıp her başarısızlık için başkasını suçlamak, eleştirenleri düşmanlık ve ne olduğu belirsiz bir karşı tarafın adamı olmakla suçlamak, liyakatsizliği vefa diye yutturmak, troll beslemek ve troller üzerinden itibarsızlaştırma yapmak geliyor.

AK Parti’nin siyasete soktuğu bu yöntemler bugün seçim başarısızlığı nedeni ile köşeye sıkışmış CHP’nin de yöntemi olarak öne çıkıyor. Ve CHP lideri bu yöntemle kendisine yönelik istifa çağrılarını savuşturmaya çalışıyor.

Haklı olduğu tek bir yer var. Bazı eleştirmenler, ki aralarında ben de olabilirim, haddimizi az veya çok aşmış olabiliriz. Benim benzetmelerim yanlış anlaşılmış olabilir.

"Alınan, terbiyesizlik diyen var ise özür dilerim"

“Eşeği bağlasan hiçbir şey yapmasa daha fazla oy alırdı” demeye getirdim mesela. Ya da “Saksıyı koysan aynı oyu alırdı” dedim. Kızdılar. Bana göre burada hakaret yoktu. Alınan, terbiyesizlik diyen var ise özür dilerim."