İsmail Saymaz’dan Eda Ece’ye tepki: Bıktık artık bu zevzekliklerden!

Gazeteci İsmail Saymaz, oyuncu Eda Ece'nin ödül aldığı bir törende yaptığı konuşmasında depremzedelere ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Saymaz, "Bıktık artık bu zevzekliklerden" dedi.

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Gazeteci İsmail Saymaz, oyuncu Eda Ece'nin ödül aldığı bir törende yaptığı konuşmasında depremzedelere ilişkin gündem olan sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Saymaz, “Densiz bir oyuncu çıkıyor, ‘Yılın Kapak Kızı’ adlı abuk sabuk ödül töreninde sözü hiçbir ilgisi yokken depremzedelere yapılan yardımlara ve oy tercihlerine getirip insanımızı aşağılıyor. Sonra bu tüm muhalefete mal ediliyor. Bıktık artık bu zevzekliklerden” diye yazdı.