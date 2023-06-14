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Metrekareye 100 kilogram yağış düşecek! AFAD'dan kritik uyarı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Metrekareye 100 kilogram yağış düşecek! AFAD'dan kritik uyarı

 AFAD Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon illeri için bugünden itibaren etkili olması beklenen yağışlara karşı uyarıda bulundu.

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 AFAD, Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon illeri için bugünden itibaren etkili olması beklenen yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Yapılan uyarıda, “14 Haziran 2023 Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Perşembe akşam saatlerine kadar beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Gümüşhane çevrelerinde yerel kuvvetli metrekareye 21-50 kilogram, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli metrekareye 40-75 kilogram Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli metrekareye 51-100 kilogram olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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