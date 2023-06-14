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'Şakkadanak' Necmettin Batırel'den "Altın ve dolarınızı satın çünkü düşecek' tavsiyesi...

Altın ve dolar üst üste rekor kırmaya devam ederken, 'Şakkadanak' olarak fenomen olan Türkiye gazetesi ekonomi yazarı Necmettin Batırel'den altın ve dolarla ilgili yeni iddia geldi. Batırel, dolar ve gram altının düşeceği rakamı söyleyip vatandaşa altın ve dolarınızı satın" tavsiyesi verdi.

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Dolar her yükseldiğinde CNN Türk ekranlarında doların 3.5 lirayı gördüğü gün yaptığı 'şakkadanak' yorumu sosyal medyanın en çok paylaşılan videosu olan Necmettin Batırel'den yeni dolar ve altın yorumu geldi. Batırel, altın ve doların düşeceğini iddia edip, düşeceği rakamları da verdi. 

Dolar 3.5 lirayı görünce fenomen oldu!

Doların 3.5 lirayı gördüğü gün Ahmet Hakan'ın programında "10 milyar dolar şakkadanak satarım. Şaşırır millet! Dolar mutlaka düşecek... Ama biraz yavaş düşürecekler. Ardından bir 10 milyar daha satarım! 20... Yetmedi bir 10 daha satarım biter olay" sözleriyle ekonomist Necmettin Batırel olay olmuştu. 

Dalar 21 TL'ye, altın 1.300 TL'ye düşecek

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel'den yeni yatırım tavsiyeleri geldi. Doların yanı sıra altında da düşüş bekleyen Batırel, rekor üstüne rekor kırarak 1480 lirayı aşan gram altının 1300 liraya kadar gerileyeceğini öne sürdü. Batırel, 23.65 lirayı aşan doların da 21 liraya düşeceğini öne sürdü. 

Şimdi satın düşünce alırsınız!

Elinde altını ve doları olan vatandaşa "satın" tavsiyesinde bulunan Batırel, "Merkez Bankası politika faizini yüzde 20'ye çıkarırsa, dolar 21.00 TL'ye düşer. Bu durumda altının onsu 1950 dolarda kalsa dahi şu anda 1480 liradan satılan gram altın 1300 liraya iner.. Altında mevcut seviyeden satış yapın, düşünce alın." paylaşımı yaptı.

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