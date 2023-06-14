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Kazakistan’da orman yangınıyla mücadele 7. gününde devam ediyor

Kazakistan’da orman yangınıyla mücadele 7. gününde devam ediyor

Kazakistan’ın doğusundaki Abay eyaletinde 8 Haziran’da çıkan orman yangınıyla mücadele 7. gününde sürüyor.

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Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sabah saatlerinden itibaren yangın bölgesine havadan 640 ton su bırakılırken mücadele 4 yönde devam ediyor.

Bakanlık, yangının yerleşim birimlerine sıçrama riskinin olmadığını duyurdu.

Öte yandan ülkede orman yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yangın bölgesinden tahliye edilenlere yönelik yardım kampanyaları başlatıldı.

Semey Ormanı’nda 8 Haziran’da yangın çıkmış, alevlere ilk müdahaleyi yapan 14 orman işçisi hayatını kaybetmişti.

İşçiler için 12 Haziran’da “Ulusal Yas Günü” ilan edilmişti.

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