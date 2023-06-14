Denizli tandır kebabını tanıtmak için dernek kuruldu

DENİZLİ'nin coğrafi işaret tescilli lezzeti tandır kebabını tanıtmak amacıyla dernek kuruldu.

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"Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği" adıyla kurulan derneğin kurucu başkanlığını tandır kebabı restoranı sahibi Güzide Metinöz üstlendi.

Metinöz, iş yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizli tandır kebabının geçmişinin 1800'lü yıllara dayandığını ifade etti.

Kebabı tanıtmak için bir festival düzenlemek istediklerini söyleyen Metinöz, "Gastronomi sektörünün önemli isimleriyle ulusal ve uluslararası tanıtımlarda bulunacağız. Sektörümüzde kaliteden ödün vermeksizin, ahilik kültürümüz ve tarihimizden aldığımız tecrübe ve güçle Denizli'miz için sektörümüz için şevkle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol da "Denizli kebabı", "Denizli fırın kebabı" olarak da bilinen lezzetin tanıtımı için dernek kuran esnafı tebrik etti.