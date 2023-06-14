NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş İsveç açıklaması: Erdoğan ile görüştüm!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade ederek, "Erdoğan ile görüştüm. Toplantının oldukça olumlu geçtiğini söyledi" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Azerbaycan dönüşü uçakta yaptığı değerlendirmede, İsveç'in NATO üyeliğini mevcut koşullarda Vilnius'taki zirvede onaylamayacaklarının sinyalini vermişti.

Erdoğan, "Biz NATO Sekreteri'yle görüşürken teröristler İsveç'te gösteriler yapıyor. Bunun neresinden tutacağız, neresinden ele alacağız ki Vilnius'ta 'Tamam, hakikaten siz bu işi yoluna koydunuz ve bu teröristlere caddelerde gösteri yapma imkanı vermediniz. Dolayısıyla biz de iyi niyetle buna yaklaşalım' diyelim. Şimdi biz bu tablo içerisinde bu işe olumlu yaklaşamayız. Akif Bey de bugün toplantıda onlara, 'Cumhurbaşkanımızın kanaati budur, kesinlikle Vilnius'ta çok daha farklı bir şey beklemeyin' diyecek" diye konuşmuştu.

"Toplantı olumlu geçti"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanım Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç; Erdoğan'ın bahsettiği toplantıyı gerçekleştirdi. İsveç, Finlandiya, NATO heyetiyle Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısını yaptı.

Söz konusu görüşmeye atıf yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Erdoğan ile görüştüm, toplantının olumlu geçtiğini söyledi" dedi.

İsveç'in NATO'ya katılmak için üzerine düşen her şey yaptığını iddia eden Stoltenberg, "PKK üyesinin Türkiye'ye iade edilmesi organize suçla mücadele için İsveç'in yararınadır. İsveç NATO'ya üye olmak için üzerine düşenleri yerine getirmiştir" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığından toplantıya dair açıklama

İletişim Başkanlığından Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı'na dair, "Terör örgütlerinin İsveç'teki faaliyetlerine dönük yansımaları somut örneklerle istişare edilmiştir. Üçlü muhtırada kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesinde kaydedilen ilerlemenin düzeyi ele alınmıştır" açıklamasını yapıldı.