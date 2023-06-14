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Cemal Enginyurt 'yerel seçim kararını' açıkladı: Millet İttifakı'nı ilk terk eden Demokrat Parti oldu!

Cemal Enginyurt 'yerel seçim kararını' açıkladı: Millet İttifakı'nı ilk terk eden Demokrat Parti oldu!

Demokrat Partili Cemal Enginyurt, partisinin yerel seçimlere kendi bayrağı ile gireceğini ancak ittifak yapılması gereken bazı yerlerde "İttifakın devamında hayır vardır" diyeceklerini söyledi.

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Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Millet İttifakı'nın yerel seçimlerde de devam edip etmeyeceğine ilişkin Enginyurt, "Yerel seçimler, her parti için kendisini gösterme fırsatı veren bir seçimdir. Bu seçimlerde bazı yerler hariç, her partinin kendi bayrağı altında seçime girmesi doğrudur. Bu ittifaka bir zarar vermeyecektir. Ama iktidarın da hırsını biliyoruz. Birçok yerde de ittifak yapılması gerektiği anda 'İttifakın devamında hayır vardır' diyoruz. Biz, Demokrat Parti olarak yerel seçimlere kendi bayrağımızla gireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu'na Erdoğan karar verecek ama..."

Enginyurt, seçimlerin tamamlandığını ama geçim derdinin devam ettiğini söyledi. "Ne Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te ne de diğer yeni bakanlarda bir ışık görebildiğini" söyleyen Enginyurt, "Recep Tayyip Erdoğan ülkenin cumhurbaşkanı oldu fakat her gittiği yerde 'Millet İttifakı, illet ittifakı, zillet ittifakı' demeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun neredeyse CHP'ye genel başkan olup olmayacağına Recep Tayyip Erdoğan karar verecek ama milletin derdine çözüm üretmek anlamında hiçbir şey yapılmıyor" diye konuştu.

'Soylu uygulamayı hala kullanıyor mu?'

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı bir programda gösterdiği cep telefonu uygulamasını hatırlatan Enginyurt, bu konuya ilişkin TBMM aracılığıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya soru önergesi verdiğini bildirdi.

Enginyurt, "Ali Yerlikaya; Süleyman Soylu'nun insanların fotoğrafını çekerek, kişisel verilerini eline geçirdiği bilgi tabanı hala Süleyman Soylu tarafından kullanılıyor mu? Bunun kamuoyuna açıklanması gerekir" ifadelerini kullandı.

'Mehmet Şimşek'e yol vermeyeceğini açıkça ilan etmiş'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bazı arkadaşlar 'Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor' gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım" açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Enginyurt, "Sayın Erdoğan bugün bu açıklamayla Mehmet Şimşek'e yol vermeyeceğini açıkça ilan etmiş, meydan okumuştur" dedi.

'Asgari ücret 12 bin lira olmalı'

Enginyurt, soru üzerine, asgari ücretin ve en düşük emekli maaşının 12 bin lira olması gerektiğini söyledi. 

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