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Danilo Zanna'nın restoranı var mı, nerede? Danilo Şef'in restoran menüsü 2023 neler var?

Danilo Zanna'nın restoranı var mı, nerede? Danilo Şef'in restoran menüsü 2023 neler var?

Masterchef All Star bu akşam 7. sezonu ile başlıyor. Eski yarışmacıların ana kadroya girmek için ter dökeceği Masterchef All Star'da jüri koltuğuna bu sezon da Danile Şef oturacak. Yarışmacıların en sevdiği jürilerden olan Danilo Şef'in restoranı nerede, nasıl gidilit? Danilo Şef'in menülerinde neler var, 2023 fiyatları neler?

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Masterchef All Star bu akşam yeni sezonu ile ekran gelecek. İtalyan Şef Danino Zanna, Masterchef'in en sempatik isimlerinden biri. 6 sezondur Masterchef'te jürilik yapan İtalyan şef Danilo Zanna, Gupse Özay'ın Görümce filmdende ve Elin Oğlu yarışmasında boy göstermiş ve Türk halkının sempatisini kazanmıştı. Seyahat amacıyla geldiği Türkiye'de aşkı bulan ve 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile tanışan Danino Şef'in geçtiğimiz yıl eşinden boşandı ve Eda Alkaya ile sevgili oldu. Peki 41 yaşındaki Danilo Şef'in restoranı var mı, Danilo Zanna'nın restoranı nerede?

Danilo Şef'in restoranı nerede?

Masterchef Danilo Şef'in yeni restoranı İstanbul'daki Vadistanbul'da açıldı. Yeni restoranın adı Filo D'olio oldu. Bu restoranda daha çok İtalyan mutfağı bulunuyor. Ek olarak Danilo Zanna'nın Filo D'Olio adını taşıyan restoran ekibine Masterchef Türkiye 2021'de yarışmış olan Mert Ateş Durukan ve Safanur Bol dahil olmuştur.

İtalyan Şef Danilo Zanna’nın Filo D’olio markası lezzet, servis ve üstün müşteri memnuniyetiyle misafirlerine alternatifsiz bir deneyim sunuyor. Filo D’olio felsefesi, lokal ve taze ürünler ile İtalyan reçeteleri arasında bir sentez oluşturuyor.  

Menüde bulunan tüm lezzetler Danilo Şef tarafından titizlikle hazırlanıyor. Baştan sona sizi İtalya’da hissettirecek olan bu mekan, köklü bir mutfak ekibine sahip. Ayrıca restoranda kullanılan tüm peynirler kendi fabrikalarından özel olarak getiriliyor.

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