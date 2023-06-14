Mehmet Şef'in sol eline ne oldu, neden hep saklıyor? Mehmet Şef'in sol elinin bilinmeyen hikayesi

Bu sezon da Masterchef 2023'ün jüri koltuğuna oturan isimlerden biri, babacan tavırları ile sevilen ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya oldu. Mehmet Şef'in sol eli birçok seyircinin dikkatinden kaçmadı. Sürekli sol elini saklayan, cebine sokan Mehmet Şef'in sol eline ne oldu, sol el parmakları neden koptu? Hikayesi çok başka.

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Masterchef 2023 All Star TV8 ekranlarında bu akşam yeni sezonu ile başlayacak. Yıllardır jüri koltuğuna oturan isimlerden biri olan Mehmet Yalçınkaya bu sezon da yerini aldı. Babacan tavırları ve sivri dili ile yarışmacıların en çekindiği isim olan Mehmet Şef'in sol elinde parmağının kesik olması merak konusu oldu. Peki Mehmet Yalçınkaya'nın parmağı neden kesildi, eline ne oldu?

Masterchef Mehmet Şefin parmağına ne oldu?

MasterChef Türkiye’nin 3 jürisinden biri olan ‘Mehmet Şef’ Mehmet Yalçınkaya’nın sol elini sürekli cebinde tutması zaman zaman sosyal medyada konuşuluyor. Bolulu Mehmet Şef’in, sol elini sürekli cebinde tutmasının acı bir hikayesi var.

Şef Mehmet Yalçınkaya parmaklarını kıyma makinesine kaptırmış.

Mehmet Yalçınkaya nereli?

Birçok ödülün sahibi olan Mehmet Yalçınkaya aslen Bolulu ve 49 yaşında. Yarışmanın sivri dilli jürilerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya renkli kişiliği ve kendine has uslubü ile kendini sevdirdi.

Mehmet Yalçınkaya Eğitimini İstanbul Yemek Akademisi İnsan Anatomisi ve Sindirim Sistemi Bölümü'nde tamamlamdı.Amerika'da yayınlanan ünlü gurme dergisi Culinary'de Trend Chef olarak spesiyalleri ve biyografisi yayınlandı.

2008 yılında katıldığı Almanya'da düzenlenen Ika Olimpiyade Der Köche A katagorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Türkiye'de Fusion Mutfak akımını uygulayan ilk şeflerden olan Mehmet Yalçınkaya; Banquet servislerinde kişiye özel olarak hazırlanan minimalist ve butik çalışma olan servis konseptini geliştirdi.

Euroturkchefs Culinary Team takımını 2008 yılında kurarak kaptanlığını yapmıştır. Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde 2010 yılında gastronomi workshopları gerçekleştirdi, aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonunda gala yemekleri verdi. Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında2012 yılında dünya ikincisi oldu.

Bir çok başarıya imza atan Mehmet Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlanmıştır.