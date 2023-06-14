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Aydın Söke'de yeni belediye başkanı belli oldu

Aydın Söke'de yeni belediye başkanı belli oldu

AYDIN'ın SÖKE ilçesinde Belediye Başkanı Levent Tuncel'in vefatının ardından belediye başkanlığına Mustafa İberya Arıkan seçildi.

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Söke Belediye Meclisi, Tuncel'in vefatı sonrası yeni başkanı belirlemek için olağanüstü toplandı.

Toplantıya 31 meclis üyesinden 30'u katıldı.

Toplantıda CHP grubu, belediye başkanı adayı olarak Mustafa İberya Arıkan'ı gösterdi, CHP'li meclis üyesi Süleyman Yörük de aday olduğunu açıkladı.

Adayların üçte iki çoğunluğu alamaması nedeniyle üçüncü tura kalan seçimde 19 oy alan Arıkan, ilçenin yeni belediye başkanı seçildi.

Gazetecilere açıklama yapan Arıkan, "Keşke böyle olmasaydı. Keşke Levent başkanımız sağ olsaydı. Sağlıklı bir şekilde görevini yapabilseydi. Bir tarafım üzüntülü maalesef. Bir tarafım az da olsa mutlu. Umarım kalan sürede Söke'de eksik ne varsa birlikte yaparız." dedi.

Toplantıyı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz da takip etti.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, solunum rahatsızlığı nedeniyle ocak ayında hastaneye kaldırılmış, bir süredir tedavi gördüğü İzmir'de 7 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

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